ضبط سيارات السرفيس المخالفة لخط السير فى حملة بالدقى

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، حملة مكبرة لضبط سيارات السرفيس المخالفة لخط السير ورصد مخالفات غسيل السيارات بالطريق العام، والتى تتسبب فى إتلاف الأسفلت، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحقيق الانضباط وتيسير حركة المشاة والمرور والحفاظ على النظام.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير مخالفات لعدد من سيارات السرفيس المخالفة لخط السير، والتحميل خارج الموقف، لما تسببه من تعطيل للحركة المرورية، بالإضافة إلى ضبط عدد آخر من السيارات التي تقوم بإلقاء مياه ملوثة على الطريق العام وكذا الدراجات النارية المخالفة بالانتظار أعلى الرصيف المخصص للمشاة، وذلك بإجمالي 15 مخالفة لسيارات مكروباص و8 لدراجات نارية و6 مخالفات لسيارات ملاكي.

الجدير بالذكر أن حي الدقي شن مؤخرا بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة لإيقاف الأنشطة التعليمية المخالفة وغير المرخصة بشارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار ميدان المساحة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من جود سناتر تعليمية بالعقارات السكنية.

وشهدت الحملة غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية يعمل بالمخالفة ويدار دون ترخيص ورفع كافة محتوياته، كما تم رفع إشغالات بعض المخابز، والدراجات النارية التي تشغل الأرصفة المخصصة للمشاة وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.