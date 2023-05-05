رفع إشغالات الكافيهات وضبط سيارات السرفيس المخالفة لخط السير خلال حملة بالدقى

ورصد الحي خلال الحملة كافيه شهير بشارع جامعة جامعة الدول يستغل الطريق العام دون تصريح، وتم رفع كافة الإشغالات لإيقاف استمرار المخالفة، كما تم مراجعة تراخيص الكافيهات والأكشاك والمحال المخالفة بإشغال الطريق العام، وكذا المخالفة لاشتراطات الترخيص، إلى جانب مراجعة كباري المشاة بمنطقة ناهية وكوبري الخشب لتيسير حركة المشاة، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

وشهدت الحملة المرور على المحال التجارية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق المقررة، وذلك بشوارع "السودان، والتحرير، ويسرب، وجامعة الدول العربية".

وتمكن الحي خلال الحملة من ضبط سيارات سرفيس مخالفة لخط السير والانتظار.

الجدير بالذكر أن حي الدقي نفذ تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح وتحت غطاء أمني من شرطة ومباحث المرافق قرارت غلق وتشميع مخبزين عيش سياحي لمخالفتهما اشتراطات الحماية المدنية وإدارتهما دون ترخيص، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وخلال حملة مسائية على الكافيهات المخالفة بمنطقة المساحة وشارع هارون، تمكن الحي من رفع 276 حالة إشغال وتحرير 4 محاضر إشغال طريق، إلى جانب كلبشة 8 سيارات وتحرير غرامات فورية حيالهم لمخالفتهم الشروط البيئية، وذلك بإلقاء مياه ملوثة ناتجة عن غسيل السيارات على الطريق العام وتسببهم فى إتلاف الأسفلت.



رفع إشغالات الكافيهات وضبط سيارات السرفيس المخالفة (1)



رفع إشغالات الكافيهات وضبط سيارات السرفيس المخالفة (2)



رفع إشغالات الكافيهات وضبط سيارات السرفيس المخالفة (3)



رفع إشغالات الكافيهات وضبط سيارات السرفيس المخالفة (4)



رفع إشغالات الكافيهات وضبط سيارات السرفيس المخالفة (5)



رفع إشغالات الكافيهات وضبط سيارات السرفيس المخالفة (6)



رفع إشغالات الكافيهات وضبط سيارات السرفيس المخالفة (7)



رفع إشغالات الكافيهات وضبط سيارات السرفيس المخالفة (8)



