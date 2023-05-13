اليوم السابع
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شركات التأمين تصرف 5 مليارات جنيه تعويضات للعملاء خلال شهرين

السبت، 13 مايو 2023 12:00 ص
شركات التأمين تصرف 5 مليارات جنيه تعويضات للعملاء خلال شهرين الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2023 وبلغت 11.4 مليار جنيه مقابل 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 36%.
 
ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 5.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2023 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 49.8%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 5.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 4.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 25.2%.
 
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 5.02 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2023 مقابل 4.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 11.6%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2023 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022، بنسبة نمو 37%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2023 مقابل 3.01 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 0.7%.
 
ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2023 بين 4.3 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 31.1%، و 582.8 مليون جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 501.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 16.3%.
 
ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 2.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2023 مقابل 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 30%، و227 مليون جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 229.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 1.2%.
 

شركات التأمين

أقساط التامين

تعويضات التامين

هيئة الرقابة المالية

أقساط الأموال

أقساط الممتلكات



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