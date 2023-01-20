اليوم السابع
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شركات التأمين تصرف 24.1 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا

الجمعة، 20 يناير 2023 08:00 م
شركات التأمين تصرف 24.1 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 وبلغت 52 مليار جنيه مقابل 44.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 16.1%.
 
ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 21.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 18.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 17.1%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 30.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 26.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 15.4%.
 
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 24.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 20.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 16.5%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 9.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 9.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، بنسبة انخفاض 1.5%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 14.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 11.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 31.6%.
 
ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 بين 43.9 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 40.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 8.2%، و 8.1 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 4.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 92%.
 
ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 21.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 18.5 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، و2.5 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 12.6%.

الرقابة المالية

أقساط التأمين

شركات التأمين

تعويضات التأمين



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