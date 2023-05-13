شاب يقتل والدته بالخطأ خلال محاولتها فض مشاجرة مع زوج شقيقته بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور ب البحيرة ، واقعة مأسوية، حيث قام شاب بطعن والدته المسنة بسلاح أبيض بالخطأ، مما أدى إلى وفاتها، وذلك خلال مشاجرة مع زوج شقيقته بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع" و.إ.ا" ربة منزل إثر إصابتها بطعنات نافذة بالجسم على يد نجلها "م.م ا"، وذلك خلال محاولتها فض مشاجرة بين نجلها وزوج شقيقته بسبب الخلافات المالية.

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذى اعترف خلال التحقيق معه بقيامه بطعن والدته بسكين عن طريق الخطأ خلال محاولتها فض المشاجرة بينه وبين زوج شقيقته وأنه لم يتعمد قتل والدته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.