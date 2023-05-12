اليوم السابع
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مقتل طالب فى مشاجرة مع زميله بالبحيرة

الجمعة، 12 مايو 2023 02:35 م
مقتل طالب فى مشاجرة مع زميله بالبحيرة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لفظ طالب أنفاسه الاخيرة ، على يد زميل له، إثر مشاجرة بينهما بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مقتل يوسف ف.ر  19 سنة طالب بالمدرسة الثانوية الفنية إثر أصابته بجرح غائر بالجسم مما أدى إلى وفاته .

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ه.م "  17 عاما طالب بالمدرسة الفنية وزميل المجنى الذى قام بطعنة بسلاح أبيض كان بحوذته، إثر مشاجرة بينهما.

وتمكن ضباط مباحث قسم أبو حمص بضبط المتهم الذى اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.
 


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