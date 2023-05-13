"سلامتك تهمنا" تستكمل أعمالها فى القليوبية لنشر السلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بمقر ادارة جامعة بنها وذلك لتنفيذ التوعية بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مختلف القطاعات والكليات التابعة لجامعة بنها ،تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتأكد من تطبيق إشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت والعمل على تكثيف التوعية والتثقيف في هذا المجال حفاظاً على العمال والممتلكات ، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أنها تلقت تقريراً من إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية ، نوهت فيه إلى انه تم استئناف مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت داخل مختلف قطاعات العمل بالمحافظة ، وذلك في إطار إهتمام المديرية وتكثيفها لأعمال التوعية والتثقيف حول هذا الملف بالتعاون والتنسيق مع المنشآت العاملة داخل المحافظة ، مشيرة إلى أن ندوة التوعية تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها ، بالإضافة إلى التعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة .
واضاف مدير المديرية : شارك في الندوة الدكتـور ابراهيم راجح مدير وحدة الازمات والكوارث المركزية بجامعة بنها،و الكيميائـى مجدى السيد مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، فضلاً عن عدد من مسئولى السلامة والصحة المهنية من مختلف القطاعات والكليات على مستوى المحافظة ، وفي ختام الندوة تم الرد على الأسئلة و الاستفسارات التي قدمها الحاضرين ، مقدمين الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على جهودهما في نشر التوعية والتثقيف بأساليب السلامة وكيفية تطبيقها داخل المنشآت وفى الحياة اليومية ، وتم التأكيد على إستمرار برامج التوعية التى تقدمها المديرية للعاملين بالشركات والمصانع لحثهم على تطبيق تلك الاساليب داخل أماكن العمل وخارجها.
وفى سياق متصل أستأنفت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس الدورات التدريبية في مهارات اللغة الإنجليزية بالتعاون مع أكاديمية امريكانا هوم للغات بالسويس تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين ، وذلك من خلال تنظيم الدورة الثانية للشباب من الجنسين ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بتوفير برامج تدريبية مستحدثة للشباب من الجنسين تتلاءم مع متطلبات سوق العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتلبية إحتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة على مختلف مجالات العمل .
وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بالسويس في تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه تم بدء الدورة التدريبية الثانية للشباب على مهارات اللغه الانجليزية من الجنسيين ، وفى كلمته أكد مدير المديرية خلال افتتاح الدورة التدريبية على اهمية التدريب لمواكبه فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص ، مع التشديد على الانضباط خلال الدورة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لهم .
وأضاف مدير المديرية أنه تم توضيح أهمية دور الوزارة في توفير برامج التدريب المجانية للشباب من الجنسين وفق خطة سنوية يتم اعتمادها ويتم تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة التى تجوب المحافظات ، والتى تساعد في تأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، وشرح المهام التى تقوم كافة إدارات الوزارة ، والحفاظ ع بيئة العمل ، كما أكد على أهمية التدريب المهني للشباب خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الشان، وحضر الافتتاح حسين مدير مركز التدريب، ومؤمن عبد العليم مشرف الدورة، بحضور الدكتور علي صديق محاضر اللغة الإنجليزية ومدير الأكاديمية .
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