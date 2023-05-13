اليوم السابع
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السبت، 13 مايو 2023 11:36 م
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رصد 4 ورش مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية فى حملة بالدقى

السبت، 13 مايو 2023 11:20 م
رصد 4 ورش مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية فى حملة بالدقى حملات على مواعيد غلق المحال
كتبت - مرام محمد

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شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي حملات ميدانية لمتابعة انتظام غلق الورش وفقا للمواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وشهدت الحملة المرور على جميع الورش في نطاق الحي قبل الساعة 7 مساءً للإنذار المبكر والتوعية بالمواعيد المقررة ثم اتخاذ الإجراءات حال عدم اتباع التعليمات، وأسفرت الحملة عن رصد 4 ورش مخالفة وجارى اتخاذ الإجراءات وتحرير محاضر للمخالفين.
 
الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على جميع الأنشطة التجارية، للتأكد من التزامها بتنفيذ قرارت الدولة فيما يتعلق بمواعيد غلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية.
 
وتكثف مراكز ومدن وأحياء المحافظة حملاتها الميدانية للمرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات لتحقيق الانضباط التام والتوعية بمواعيد الغلق الرسمية وإخطار المخالفين بتنفيذ الغلق الفوري وعدم تعريض أنفسهم للوقوع تحت طائلة القانون.
 
 
 

مواعيد غلق المحال

محافظة الجيزة

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الجيزة



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