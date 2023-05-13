رئيس مدينة الطود يشهد احتفالية حصاد القمح لمشروع تعزيز المرونة المناخية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق الأقصر، نائباً عن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فعاليات إحتفالية حصاد القمح لمشروع تعزيز المرونة المناخية والأمن الغذائي التابع للجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP، بقريتي العديسات بحري والعديسات قبلي.

ويقول رئيس مركز ومدينة الطود، إنه تعد قريتي العديسات بحري والعديسات قبلي من ضمن القرى المستهدفة لمشروع تعزيز المرونة المناخية والمشاركة في مبادرة توحيد الحيازات الزراعية المفتتة للموسم الشتوي بمساحة 20 فدان بالشراكة والتعاون الجمعية الخيرية الإسلامية بحاجر العديسات بحري وجمعية حق الفقير.

وحضر الاحتفالية وفد من برنامج الغذاء العالمي وممثلين من السفارة والشركات الهولندية، والدكتور محمد محي نقيب الزراعيين بمحافظة الأقصر واستشاري القمح بمشروع المرونة، والمهندس عماد عبد الله مدير وحدة إدارة المشروعات، وكمال فؤاد مسئول الجمعيات الأهلية بالاقصر، والمهندس روماني امساك مدير الإدارة الزراعية بالطود، ومحمد حسن علي رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، ومسئولي الري والزراعة، ومجموعة من المزارعين المشاركين في مبادرة توحيد الحيازات الزراعية المفتتة للموسم الشتوي لمحصول القمح.

فيما تابع الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، العمل فى موسم توريد القمح للشون والصوامع فى إسنا وأرمنت، حيث واصلت مديرية التموين العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ 18 أبريل الجارى لعام 2023 م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2023م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة، حيث بلغت الكمية الموردة حتى الآن 1758 طن و29 كيلو قمح للشون والصوامع بإسنا وأرمنت.

وإلتقى وكيل وزارة التموين بالأقصر، مع بعض المزارعين وشرح لهم مجهودات الدولة في تأمين الإحتياجات الخاصة بالمواطنين من تلك السلعة الضرورية، وكذلك الطرق القانونية التي يقوم بها المزارع أو التاجر بتسليم كميات الأقماح الخاصة به للجهات المسوقة، كما استعرض حزمة كبيرة من التسهيلات والحوافز المقدمة من وزارة التموين للمزارعين الذين قاموا بالتوريد، كما أبدى المزارعين والتجار رغبتهم في التوريد، وخاصة بعد رفع سعر الأردب ليصبح سعراً عادلاً.



إحتفالية حصاد القمح لمشروع تعزيز المرونة المناخية والأمن الغذائي



إحتفالية حصاد القمح لمشروع تعزيز المرونة المناخية



رئيس مدينة الطود يشهد إحتفالية حصاد القمح



فرحة إحتفالية حصاد القمح لمشروع تعزيز المرونة المناخية والأمن الغذائي