مدير أوقاف الأقصر يقود جولة ميدانية بمساجد مركز ومدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، جولة للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، وفي إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي والإداري بالمديرية.

وشملت جولة وكيل أوقاف الأقصر، المساجد التالية بمدينة الطود:- (مسجد نجع الشيخ حسان بالطود - مسجد نجع أبو حروقة بالطود - مسجد الجامع بنجع العمدة بالطود - مسجد الرحمن المجلس بالطود - مسجد النابي بالطود - مسجد التوحيد بنجع الشوشاب بمنشية النوبة بالطود)، حيث تم خلال الجولة التنبيه على مسئولى المساجد بما هو لازم لخدمة المصلين ورواد كل مسجد.

فيما أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل العمل فى تجديد وتطوير 15 مسجد حول الأقصر لخدمة المصلين من الأهالى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه يتم العمل فى تطوير وتجديدات عدد من المساجد حول المحافظة، وهى مسجد أبو سلام بأرمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت بنسبة إنجاز بلغت 55%، ومسجد الإيمان بالغريرة بقرية أصفون بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 82%، ومسجد الخن ببندر إسنا بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 55%، ومسجد العطاطوة بالرياينة بأرمنت بمركز ومدينة أرمنت بنسبة إنجاز بلغت 70%، ومسجد النور الإسلامى بالمريس بمركز ومدينة الطود بنسبة إنجاز بلغت 65%، ومسجد نجع العرب بالزنيقة بأصفون بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 35%، ومسجد الجوايدة بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 30%، ومسجد العمري البحرى بالأقالته بمركز ومدينة القرنة بنسبة إنجاز بلغت 75%.