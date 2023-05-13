جاء ذلك في تصريحات لجعجع اليوم خلال لقائه مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا بمقر رئاسة حزب القوات بمعراب.



وأضاف جعجع أن حل أزمة اللاجئين السوريين بلبنان بات أولى الأولويات، منعاً لتفاقمها وحفاظاً على استقرار البلد من جهة والاقليم من جهة أخرى.

وبحث الجانبان في المستجدات على الساحتين اللبنانية والاقليمية.