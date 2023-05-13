رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد بلدية نيس كوت دازور الفرنسية لبحث التعاون

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ، وفد بلدية نيس كوت دازور الفرنسية، لبحث آليات التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة محل الإهتمام المشترك.

ضم الوفد كلا من أوناس رامبال نائب عمدة نيس ومندوب عن المنطقة الأورومتوسطية والرئيس المفوض لشبكة المدن الأورومتوسطية، وأكسافييه لاتور مستشار البلدية ومندوب شئون التعليم العالي والبحث والتعليم المستمر وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في نيس، وناقش الجانبان مجالات التعاون المقترحة، وأتفقا على عقد إجتماعات خلال الفترة المقبلة عبر تطبيق زووم لمناقشة التعاون المستقبلي من خلال الدرجات العلمية المشتركة.

وفي كلمته رحب الدكتور عبد العزيز قنصوه، بالوفد الفرنسى في رحاب جامعة الإسكندرية، مشيراً إلى العلاقات الممتدة بين الجانبين من خلال التعاون الأكاديمى والدرجات العلمية المشتركة مع العديد من الجامعات الفرنسية، فى إكس مارسيليا، وبواتييه، وبوردو، وتولوز، وجرونوبل بفرنسا، لافتاً إلى تميز جامعة الإسكندرية بوجود أقسام خاصة باللغة الفرنسية فى عدة كليات والتي تتعاون بحثيا مع الجامعات الفرنسية ، ولديها فرع بدولة تشاد في الدول الناطقة باللغة الفرنسية (الفرانكفونية) بقارة أفريقيا ، مضيفا ان جامعة الإسكندرية أيضا وقعت عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات الأوروبية مع جامعات ألمانية وأسبانية وإنجليزية، وأيضا مع جامعات أمريكية، وأشار قنصوة أنه يأمل في تحقيق مزيد من التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال إنشاء المزيد من الدرجات العلمية المشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات المشتركة، وكذا على مستوى البحث العلمي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والتعاون من خلال المشروعات البحثية المختلفة.

فيما أكد الوفد الفرنسي حرصه على التعاون مع جامعة الإسكندرية العريقة، لاسيما وأنها تعد من أعرق الجامعات في الشرق الأوسط، وأكد الوفد أن هناك بُعد ثقافي وتاريخي يربط بين مصر وفرنسا خاصة بين محافظة الإسكندرية وبلدية نيس الفرنسية، آملا في توطيد التعاون مع جامعة الإسكندرية في البرامج التعليمية المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة، والدكتور ممدوح منصور مسئول التعاون الدولي بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والدكتورة عبير الوكيل مسئول العلاقات الدولية الفرانكفونية، والدكتور زياد الصياد المدير التنفيذي للمركز الهندسى ، والدكتورة ريم حافظ منسق برنامج اللغات التطبيقية والأستاذ بكلية الآداب، والدكتور أحمد سليم أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة.