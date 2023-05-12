"هندسة الإسكندرية" تنظم ندوة الإدارة والاستدامة والتخطيط الاستراتيجى لمركز التميز للمياه

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات ندوة"الإدارة والاستدامة والتخطيط الاستراتيجي لمركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية"، وذلك بحضور الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام وهبة وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي للمركز، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل المغلاني، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا الجيار، نائب مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، وممثلي الجامعات الامريكية والمصرية المشاركة في المركز، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والمتخصصين والخبراء.

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور، أن مشروع مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية يعمل على إيجاد حلول لمشكلات المياه المتوقعة في ظل النمو السكاني والتحديات الجسام التي نواجهها حاليا، وأشار الغندور أنه يأمل ان تخرج ورشة العمل بتوصيات تسهم في تحقيق الاستدامة لمركز تميز المياه والذي يمثل بيت خبرة لتقديم الحلول العملية لكافة التحديات المتعلقة بمجال المياه في مصر.

وأشار الدكتور سعيد علام ، إلى أن الورشة تناقش الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمركز، والذي يعمل على دعم التعلم والبحوث التطبيقية فى مجال المياه، وكذلك العمل على مواجهة أهم التحديات التى تواجه مصر فى الإدارة المستدامة للمياه.

فيما أكد الدكتور عصام وهبة، أن الورشة تناقش خطة الاستدامة ونظام الحوكمة الخاص بالمركز والذي يختص بدراسة أحدث التطورات في مجالات العلوم والبحث العلمي والاستخدامات الجديدة للتكنولوجيا في مجال المياه، فضلا عن تقديم الاستشارات وخدمات التدريب في مجال المياه بما يتوافق مع الاستراتيجية القومية لخطة التنمية المستدامة للدولة “رؤية مصر 2030”.