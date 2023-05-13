"ديلرة" حشيش تسقط في كمين بالمرج.. المتهمة اعترفت بتوصيل بضاعتها "دليفري"

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت سيدة تم ضبطها، وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش في المرج، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وترويجها بين عملائها من المتعاطين، بعدة مناطق في القاهرة.

أضافت المتهمة أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنها تتحصل على المواد المخدرة من عاطل، لتتولى ترويجها، مستغلة كونها سيدة واعتقادها عدم اشتباه رجال المباحث بها، وأشارت إلى أنها تتواصل مع عملائها هاتفيا، وتوصل الحشيش لهم بعدة مناطق في القاهرة، كما أن المبلغ المضبوط بحوزتها من حصيلة ترويج المخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وأحيلت إلى النيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

تم ضبط المتهمة بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط سيدة في الاتجار بالمواد المخدرة، وترددها على عدد من الأشخاص بمنطقة المرج لترويجها.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، أعد رجال المباحث كمينا للمتهمة، وتمكنوا من ضبطها، وبحوزتها كيلو من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.