توريد 13 ألف طن قمح إلى صوامع محافظة مطروح.. صور

كتب -أحمد الزغبي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه منذ انطلاق الأسبوع الأول لموسم توريد القمح لصومعة المحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام، استقبلت صومعة القمح 13 ألف طن و854 كجم خلال الأسبوع الماضى، مع الإعلان عن كافة التيسيرات التى تقدمها الدولة، مع استقبال القمح تحت اشراف لجنة متابعة ورقابة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء والمراقبة العامة بقري بنجر الحمام.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أن مساحة الأراضى المزروعة بالقمح فى المحافظة هذا العام، تقدر بمساحة 15260 فدانا، مروية بقرى بنجر الحمام، قد بدأت من الجمعة قبل الماضية توريد إنتاجيتها مع بدء موسم حصاد وتوريد القمح الى صومعة قرية الشمامة بالحمام بسعة تخزينية 45 الف طن.

وأشار إلى أن محافظ مطروح قد وجه بأهمية الإعلان عن التيسيرات التى تقدمها الدولة ورفع أسعار سعر توريد أردب القمح هذا العام والمتابعة المستمرة لجاهزية الصومعة لاستقبال كميات القمح الموردة.

ومن جانبه أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بجهود تيسير استقبال توريد القمح لهذا العام وفق الإجراءات المتبعة مع تلافي كافة الملاحظات، مشيرا إلى أنه العام الماضي نجحت جهود المحافظة في تجميع القمح، لتحقق كميات التوريد المستهدفة ل 30 ألف طن مع التطلع لمزيد من كميات التوريد هذا العام للمنتج الاستراتيجى، مشيرا إلى ضرورة توضيح أهمية تجميع القمح والاستفادة التى ستعود على المواطن والصالح العام من خلال توفير رغيف الخبز، مع الحصول على التصريح بنقل القمح للسيارات خلال الانتقالات ،والتيسير على الموردين، وتوعية المواطنين بعدم التسرع في الحصاد حفاظا على محزون القمح من الرطوبة، واهمية توعية المزارعين بالتيسيرات التى تقدمها الدولة مع الالتزام بتوريد الكميات.

وأكد محافظ مطروح على جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والمساحات المزروعة خاصة بالقمح كمنتج استراتيجى مع الأحداث العالمية، والتيسير على المزارعين واهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح.