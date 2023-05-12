توريد 110 ألف و 990 طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون الـ22 بالمحافظة، التي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام، والذي بدأ الشهر الماضى، معلنا عن توريد 110 ألف و 990 طن و580 كيلو.

وأضافت أن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة 215 فدان، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد والتخزين، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.