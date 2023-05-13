تفاصيل حبس 3 متهمين بالإهمال الطبى سنة وكفالة مليون جنيه "نسيوا فوطة بالجرح"

كتب أحمد حسنى

ينشر اليوم السابع، تفاصيل الحكم على 3 متهمين بالإهمال الطبي، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة مالية مليون جنيه لإيقاف العقوبة مؤقتا.

وكشفت الدعوى رقم 4430 لسنة 2022، أن المتهمين الثلاثة يعملون في أحد المستشفيات، وفي أثناء إجراء جراحة للمجني عليه، نسوا "فوطة" داخل الجرح، ما تسبب في أضرار صحية للمجني عليه.

وقضت محكمة جنح التجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، رئيس محكمة القاهرة الجديدة، وبحضور أحمد سامح وكيل النائب العام، وأمانة سر معتصم محمود، بحبس 3 متهمين سنة مع الشغل، وكفالة مليون جنيه، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه، وألزمتهم المصاريف، بتهمة الإهمال الطبي تجاه مواطن داخل أحد المستشفيات.

وأوضحت الجنحة رقم 4430 لسنة 2022، اعرض المجني عليه لإهمال طبي من قبل المتهمين داخل أحد المستشفيات، ما دفعه لتقديم بلاغ للنيابة العامة التي أحالت الدعوى لمحكمة الجنح.