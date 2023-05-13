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تفاصيل جدول أعمال الحوار الوطنى بالأسبوع الأول من الجلسات النقاشية (إنفوجراف)

السبت، 13 مايو 2023 11:10 ص
تفاصيل جدول أعمال الحوار الوطنى بالأسبوع الأول من الجلسات النقاشية (إنفوجراف) الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية

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تعتبر جلسات الحوار الوطني بمثابة مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب على طاولة واحدة، لمناقشة قضايا ومقترحات مهمة، وذلك في طريق البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وحدد مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعماله خلال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية كالتالى:

1- يخصص يوم الأحد الموافق 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

2- يخصص يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

3- يخصص يوم الخميس الموافق 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث في ذلك اليوم، تخصص جلستين لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

الأسبوع الأول من الحوار الوطنى

 


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