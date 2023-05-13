تعليم البحر الأحمر: امتحانات الإعدادية تسير بشكل طبيعى دون أى مشكلات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم تسليم أوراق الامتحانات فى مواعيدها والتأكد من انطلاق الامتحانات بجميع اللجان في مواعيدها المحدده دون اي مشكلات وذلك من خلال التنسيق مع رؤساء اللجان .

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إنهاء استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصف الثالث الإعدادي، والتى انطلقت اليوم السبت، وتنتهي يوم الخميس 18 مايو الجارى

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن هناك 8521 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية مقسمين علي جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بينهم 790 طالب وطالب إدارة غارب، إدارة الغردقة التعليمية تضم 5215، وسفاجا 1052، والقصير 799، وتضم إدارة مرسى علم 196 طالب، والشلاتين 291 طالب و178 طالب بادارة حلايب التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء الامتحانات وسط إجراءات أمنية وتنظيمية حيث تم التشديد علي عدم إصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير وتوزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة.

وشدد: "على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، والإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم المستمر لمقار اللجان، وتطهيرها بصفة دورية حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وتوفير غرفة طبية للطبيب والزائرة الصحية."