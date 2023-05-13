ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس" تنفذ تداولات بـ2.5 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.6%، وجاءت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.2%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.8%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وفي المركز الخامس شركة عربية أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.011 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 987.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%، شركة إي في جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 937.6 مليون جنيه بنسبة 5.6%، وحل في المركز الثامن شركة عربية أون ين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 918.3 مليون جنيه بنسبة 5.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا ثاندر لتداول الأوراق المالية والسندات، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 815.4 مليون جنيه، 722.1 مليون جنيه، بنسبة 4.8%، 4.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 17270.69 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 3061.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 4641.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 20744.13 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.37% ليغلق عند مستوى 3795.23 نقطة.