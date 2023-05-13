بايدن: مستعدون لإتلاف الأسلحة الكيميائية في الخريف

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة لإتمام عملية إتلاف ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في الخريف من العام الجاري.

وجاء في بيان صادر عن بايدن، الجمعة: "نحن في طريقنا إلى إتمام عملية إتلاف مخزوناتنا من الأسلحة الكيميائية في الخريف من العام الجاري".

وأضاف أن "هذه مرحلة نزع السلاح، وهي تتجاوب مع أعلى معايير الشفافية والأمن العام".

ويأتي ذلك عشية المؤتمر الخامس للدول المراقبة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي سينعقد في لاهاي بين 15 و19 مايو الجاري.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأخيرة في العالم التي لم تتخلص رسميا من ترسانة الأسلحة الكيميائية.