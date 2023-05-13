محافظ شمال سيناء يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

شمال سيناء - محمد حسين

تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للشهادة الإعدادية في مختلف مدارس المحافظة، للاطمئنان على حسن سير وانتظام الامتحانات.

وقال محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى، إنه تم تجهيز واعداد اللجان وتزويدها بوسائل الإضاءة والتهوية الجيدة وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، بجانب توفير زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانية، موجهًا بمنع أي محاولة للغش واتخاذ الإجراءات.

من جانبه قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن امتحانات الشهادة الاعدادية تجرى اعتبارا من اليوم السبت، وتستمر لمدة 6 أيام متتالية، ويؤديها عدد 9243 طالبا وطالبة موزعين على عدد 88 لجنة على مستوى المحافظة.

أشار رضوان، إلي أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية يبلغ 4532 يؤدون الامتحانات في27 لجنة، وعدد الطلاب بإدارة بئر العبد التعليمية 2536 يؤدون الامتحانات في 25 لجنة، وعدد الطلاب بإدارة الشيخ زويد التعليمية 1035 يؤدون الامتحانات في14لجنة.

ويبلغ عدد الطلاب بإدارة رفح التعليمية 572 يؤدون الامتحانات في 3 لجان، فيما يبلغ عدد الطلاب في إدارة الحسنة التعليمية 442 يؤدون الامتحانات في 12 لجنة، وعدد الطلاب بإدارة نخل التعليمية 146يؤدون الامتحانات في 7 لجان.