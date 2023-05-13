المشدد 6 سنوات لميكانيكى بسبب اتجاره بالمخدرات وحيازة سلاح نارى فى طوخ

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "إ م ع"، ميكانكى، أحرز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا عبارة عن "فرد خرطوش" وأحرز طلقة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

كما استعمل المتهم القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموم من قوة مباحث مركز شرطة طوخ بأن أشهر في وجههم سلاح ناري مهدداً به إياهم لإرهابهم ليحملهم بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبساً بها وتمكنت القوات من ضبطه والسلاح حوزته.

وأكدت التحريات أنه أثناء مرور قوة أمنية بدائرة مركز شرطة طوخ شاهد ضابط القوة المتهم بالطريق العام قائداً دراجة نارية بدون لوحات معدنية وحال استيقافه قاومه المتهم للحيلولة دون ضبطه بأن حاول إشهار سلاح ناري '"فرد خرطوش" بوجهه وتمكن من ضبطه وما يحرز، وتبين أنه سلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة لذات العيار وبتفتيشه عثر حوزته على كيس بلاستيكي يحوي 35 لفافة بداخلهم مخدر هيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والدراجة لتسهيل التنقل والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته.