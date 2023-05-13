المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين زوروا شهادة وفاة لأحدهم للهروب من أحكام قضائية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأول، برئاسة المستشار ثروت عامر، وعضوية المستشارين خالد الشباسى وشريف رشدى وشريف السباعى، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لشقيقين وموظف لاتهامهم بالتزوير واستخراج شهادة وفاة لأحدهما بمساعدة آخر للهروب من أحكام قضائية، كما قررت المحكمة مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

وكشفت أوراق القضية، أن أطراف الواقعة 3 أشخاص، مهندس زراعى وشقيقه المحاسب ومعهما موظف بأحد المستشفيات الخاصة فى بنها، قام الأول باستخراج شهادة وفاة لنفسه بمساعدة المتهم الثانى والثالث، وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية متوفى، للهروب من عدة أحكام جنائية كبيرة صادرة ضده.

وتعود أحداث القضية عندما قام ضباط كمين بنها بمحافظة القليوبية باستيقاف إحدى السيارات ليلا لفحص هوية راكبيها، فتبين تواجد المتهم «م س م» وشقيقه بالسيارة، وبالكشف على الأول تبين وفاته منذ 4 سنوات والإبلاغ بذلك وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية متوفى.

وجرى إخطار مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، وشارك فيه ضبط قطاع الأحوال المدنية، فتوصل إلى أن وراء الواقعة المتهم الأول وشقيقه وموظف بأحد المستشفيات الخاصة ببنها، حيث قام الثانى باستخراج شهادة تفيد بوفاة الأول إثر أزمة قلبية من أحد المستشفيات الخاصة بمساعدة المتهم الثالث، وقدم الأوراق لمكتب الصحة ببنها.

وبناء عليه تم استخراج تصريح دفنه وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية متوفى، وفقا للإجراءات المعتادة، وذلك للهروب من عدة أحكام جنائية صادرة ضد الأول فى شيكات وإيصالات أمانة خاصة بشركته.