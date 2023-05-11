السجن 5 سنوات لـ4 متهمين زوروا أحكام قضائية لطرد مواطنين من منازلهم بطوخ

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغات من أحد المواطنين بصدور أحكام قضائية بالطرد والاستيلاء على عقاراتهم.

وبالفحص والتحرى تبين أن تلك العقود والأحكام الصادرة مزورة، حيث اتفق كلا من المحامى والمحضر بمحكمة طوخ الجزئية بمشاركة اثنين آخرين على عمل عقود إيجارية مزورة على خلاف الحقيقة، حيث يقوم المحامى بكتابتها ويساعده المحضر الذى يعمل موظفا بالمحكمة فى إعلان أصحابها دون علمهم حتى فوجئ المجنى عليهم بصدور أحكام نهائية صادرة ضدهم بالطرد من منازلهم والاستيلاء عليها.

جرى إعداد أكمنة وتم ضبط المتهمين الـ4 وعرضهم على جهات التحقيق والتى أمرت بحبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.