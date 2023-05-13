المجلس التصديرى للكيماويات: 844 مليون دولار صادرات المنظفات خلال 2022

كتب - إسلام سعيد

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، أن صادرات قطاع المنظفات والمطهرات بلغت نحو 844.17 مليون دولار خلال عام 2022، محققة معدل نمو بلغت نسبته نحو 24% مقارنة بعام 2021، حيث تتجه صادراته إلى ما يقال من 117 دولة حول العالم وتعد كل من (السعودية، ليبيا كينيا، تركيا، الامارات، تونس، السودان، لبنان، اثيوبيا، المغرب، الكويت، جيبوتي، الأردن، أمريكا) من أكثر الدول استقبالا لصادرات القطاع.

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس علي ما يتمتع به قطاع المنظفات والمطهرات من قدرات إنتاجية عالية ذات قيمة مضافة مرتفعه مشيرا إلي أهمية "القطاع بمختلف منتجاته والصناعات المرتبطة به من تعبئة وتغليف، حيث تتميز بارتفاع الطلب الشديد عليها للتماس الحقيقي لمنتجات القطاع بحياة المواطن اليوميه، وهو ما ظهر جليا خلال جائحة فيروس كورونا.

من جانبه قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، إن عدد الشركات الرسمية العاملة في القطاع لعام 2022 وصل حولي 927 منِشأة برأسمال بلغ 3,6 مليار دولار، بإجمالي ناتج صناعي من القطاع حوالي 3.49 مليار دولار لعام 2022، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق المنظفات بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وشارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم كراعي استراتيچي في أفتتاح معرض إيجي بيوتي وإيجي كلين اكسبو (المعرض الدولي لمستحضرات التجميل والعطور والمنظفات والمواد الكيماوية ومواد التغليف) بدورته الرابعة في الفترة من 13-15 مايو2023 بمركز مصر للمعارض.

وأكد أن المجلس التصديري كراعي استراتيجي للمعرض حرص على توفير منصة لشركات القطاع لعرض مشاركتهم في معرض ايجى بيوتى وايجى كلين اكسبو المعرض الدولي لمستحضرات التجميل والعطور والمنظفات والمواد الكيماوية ومواد التغليف. حيث يشارك بالمعرض العديد من القطاعات منها: منظفات شخصية – معطرات جو – مواد خام كيماوية – مناديل ورقية- منظفات غسيل الصحون – المطهرات – منظفات ارضية – مواد التعبئة والتغليف.

ويشارك فى المعرض حوالي 150 شركة عارضة ونحو 13 دولة أجنبية منها: كينيا – تركيا – الهند – الامارات – ايطاليا، السعودية، الامارات، الكويت، باكستان، كوريا، فرنسا، ايطاليا، بلغاريا، امريكا، الصين، جنوب افريقيا.

بالإضافة إلي الزائرين التجاريين من المستوردين والموزعين والوكلاء وأصحاب صالونات التجميل ومحلات العطور وتجار المنظفات والكيماويات.