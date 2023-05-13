القاهرة ضمن قائمة "CNN" لأفضل المقاصد السياحية لعام 2023

تحت عنوان "أين تسافر فى عام 2023، أفضل الوجهات للزيارة"، وضعت شبكة "سى إن إن" الأمريكية قائمة بأفضل المقاصد السياحية حول العالم التى ينبغى زيارتها فى عام 2023، وكانت القاهرة ضمن هذه القائمة.

وقالت الشبكة إنه مع اقتراب موسم ذروة الإجازات وبعد تخلص العالم من القيود الأخيرة للوباء ، يبدو أن الرغبة في السفر أكبر من أي وقت مضى.

وقالت إن السياحة الدولية وصلت إلى 80% من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2023، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ، حيث سافر ما يقدر بنحو 235 مليون سائح دوليًا في يناير وفبراير ومارس. والخبراء متفائلون بحذر بشأن استمرار انتعاش السفر.

وأكدت "سى إن إن" أن الطلب مرتفع، مع حجز العديد من الوجهات الشهيرة في وقت سابق من العام، ومن بين تلك الوجهات القاهرة.

وقالت إن هذا العام من الممكن أن يشاهد فيه السائحون المتحف المصرى الكبير حيث من المتوقع أن يفتتح فى 2023.

وأوضحت أن المتحف المصري الكبير سيكون أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة، بتكلفة حوالى 1 مليار دولار ويضم مجموعة الملك توت عنخ آمون بأكملها.

ونصحت الشبكة السائحين الذين سيزرون القاهرة قبل افتتاح المتحف، بزيارة المتحف المصري في ميدان التحرير.

وقالت إن السائحين يمكنهم أن يزوروا أهرامات الجيزة باعتبارها نقطة جذب أساسية في المدينة، ولكن يمكنهم أيضا رؤية المزيد، حيث نصحت بزيارة القاهرة الإسلامية، قائلة إنها تحتوي على واحدة من أكبر مجموعات العمارة الإسلامية التاريخية في العالم، مضيفة :" أثناء وجودك هناك، قم بزيارة جامع الأزهر الذى يعود تاريخه إلى عام 970."

وأضافت "سى إن إن" أن القاهرة تتمتع أيضًا بتقاليد مسيحية غنية، فالقاهرة القبطية ، جزء من القاهرة القديمة، ويوجد العديد من المواقع المسيحية التي سبقت وصول الإسلام.

وقالت الشبكة "إذا كنت بحاجة إلى فترة راحة من زحام القاهرة، فإن حديقة الأزهر تتمتع بمساحة واسعة من المساحات الخضراء وتصميم مستوحى من الحدائق الإسلامية التاريخية، وحي الزمالك الراقي الذي يقع على جزيرة في نهر النيل ، حيث المطاعم ومتاجر التحف والفنادق الفخمة. "

وضمت قائمة "سى إن إن" لأفضل المقاصد فى 2023، بولندا، غرب أستراليا ، وليفربول بإنجلترا ، تشارليسنون، فى ساوث كارولينا، فيلنيوس فى ليتوانيا، وفيجي ورواندا، ورأس الخيمة فى الإمارات ولاوس وتنزانيا ، وأوغندا.