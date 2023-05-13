القاهرة الإخبارية: موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية

الأمير نصرى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأنه وبوساطة مصرية تمت موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم السبت.

وأضافت القاهرة الإخبارية: "برعاية مصرية فإن الاتفاق يتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل".

كما أوضحت "القاهرة الإخبارية" أن مصر تدعو الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، للالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار، إذ تكثف مصر اتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار.