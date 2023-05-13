العثور على جثمان طفل في مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز بلبيس بالشرقية

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى جثمان طفل من مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول " يس و م" 11 عاما مقيم المطرية جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثمان الطفلة بمياه ترعة الاسماعيلية أمام كوبري قرية غيتة، وتم انتشال الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهرى، ونقله بمرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.