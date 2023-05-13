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السيطرة على حريق شقة سكنية دون إصابات فى الوراق

السبت، 13 مايو 2023 01:18 م
السيطرة على حريق شقة سكنية دون إصابات فى الوراق حريق شقة - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال الحماية المدنية في الجيزة، من إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية في الوراق دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال مالك الشقة، لتحديد سبب الحريق، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية، في منطقة الوراق، تم الدفع على الفور بسيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 


حريق شقة

حريق شقة بالوراق

امن الجيزة

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