اليوم السابع
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السبت، 13 مايو 2023 03:45 م
أكرم القصاص
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السودان يؤكد جاهزيته لتلبية احتياجات الدول من صادرات الماشية

السبت، 13 مايو 2023 03:38 م
السودان يؤكد جاهزيته لتلبية احتياجات الدول من صادرات الماشية مواشي
أ ش أ

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أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني حافظ إبراهيم عبدالنبي جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات الدول من صادرات الماشية، مؤكدا اكتمال التنسيق المحكم مع الجهات المختصة بالبنك المركزي وهيئة الجمارك وهيئة المواني البحرية.

وقال حافظ - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية اليوم السبت "إن العاملين بالإدارة العامة بالمحاجر والمعمل المركزي يبذلون جهودا كبيرة ويواجهون مخاطر عديدة في ظل الظروف الراهنة لإنجاح عملية الصادر".

وأشار إلى شحن باخرتين للمملكة العربية السعودية بعد توقف دام شهرا، حيث بلغت الشحنة الإجمالية 23 ألفا و543 رأسا بإجمالي 625 طنا، مؤكدا استئناف الصادر عبر المنافذ البرية وتم تنفيذ شحنة لمصر وذلك لحاجة البلاد للنقد الأجنبي والمساهمة في الإيرادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للظروف التي تمر بها البلاد.


السودان

صادرات الماشية

الحرب في السودان

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