السجن المشدد 6 سنوات لعاملين لاتهامهما بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ا.ع" عامل و"ح.ع" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين على نطاق واسع وترويج بضاعتهما على زبائنهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.