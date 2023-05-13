اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مايو 2023 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لعاملين لاتهامهما بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

السبت، 13 مايو 2023 12:46 م
السجن المشدد 6 سنوات لعاملين لاتهامهما بالإتجار فى المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ا.ع" عامل و"ح.ع" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين على نطاق واسع وترويج بضاعتهما على زبائنهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

السجن

الهيروين

أخميم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة