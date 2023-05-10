السجن المشدد 3 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار فى الشابو بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم " م.م" عامل و"م.م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار الشابو وجوهر الميتامفيتامين، كما عاقبتهما بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز المنشاة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاه عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة القسم وترويجها على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف من الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى الشابو وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.