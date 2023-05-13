الزنجبيل سوبرفوود.. إليك 8 أسباب تجعلك تستهلكه بانتظام منها تقوية المناعة

كتبت ميرفت رشاد

الزنجبيل هو نوع نباتي ينتمي إلى عائلة Zingiberaceae ويستخدم على نطاق واسع في المطبخ الآسيوي، يستخدم الزنجبيل منذ آلاف السنين في الطب التقليدي لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للغثيان، كما أنه يحتوي على مركب نشط بيولوجيًا يسمى جينجيرول ، والذي له خصائص قوية مضادة للأكسدة ووجد أنه يمتلك آثارًا مفيدة في علاج مختلف الأمراض والظروف الصحية.

في السنوات الأخيرة، اكتسب الزنجبيل شعبية في جميع أنحاء العالم ويصنف الآن على أنه طعام خارق، أي طعام كثيف من الناحية التغذوية ويحتوي على مستويات عالية من العناصر الغذائية والمعادن ومضادات الأكسدة المفيدة للصحة وفقا لما نشره موقع "ndtv".

الزنجبيل غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب 6 والمغنيسيوم والمنغنيز. كما أنه يحتوي على مركبات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة وحماية الجسم من الأكسدة، لقد وجد أنه يساعد في تقليل الالتهاب ، وتحسين الهضم ، وتقوية جهاز المناعة ، وحتى محاربة نزلات البرد.

أظهرت الدراسات أن الزنجبيل قد يساعد في تقليل الغثيان والقيء المرتبطين بالحمل والغثيان والقيء الناجم عن العلاج الكيميائي ودوار الحركة، وقد ثبت أيضًا أنه يساعد في تقليل الألم والتصلب المرتبط بالفصال العظمي وتقليل آلام الدورة الشهرية.

8 أسباب تجعلك تستهلك الزنجبيل بانتظام: 1. يقلل الالتهاب يحتوي الزنجبيل على مركبات قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، تم ربط الالتهاب المزمن بأمراض متعددة مثل السرطان وأمراض القلب وأمراض المناعة الذاتية.

2. يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والانتفاخ، له تاريخ طويل في استخدامه كعلاج طبيعي لعسر الهضم وأمراض المعدة.

3. يخفف الآلام الزنجبيل له خصائص ممتازة في تخفيف الآلام ، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم الناجم عن حالات مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وتشنجات الدورة الشهرية.

4. يقوي المناعة الزنجبيل مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة، يمكن أن يساعد أيضًا في الحماية من العدوى والأمراض.

5. يخفض نسبة الكوليسترول تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

6. يحسن وظائف المخ لقد ثبت أن الزنجبيل يحسن وظائف المخ ويقي من اضطرابات الدماغ المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر.

7. يساعد على ضبط سكر الدم يحتوي الزنجبيل على مركبات يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين والتحكم في مستويات السكر في الدم.