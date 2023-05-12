البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بروما في ختام زيارته للفاتيكان.. صور

وكان في استقبال قداسته السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، وأعضاء السفارة.

وأقيم حفل عشاء على شرف قداسة البابا حضره عدد من المسؤولين الإيطاليين، من بينهم السفير فرانشيسكو ماريا تالو، المستشار الدبلوماسي لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، والسفير باسكوالي فيرارا، المدير العام للإدارة العامة للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، السيد أندريا بنزو، المبعوث الخاص لحماية الحريات الدينية والحوار بين الأديان، ومن السفارة المصرية حضر السفير محمود طلعت سفير مصر لدى الڤاتيكان، واللواء أحمد إبراهيم ملحق الدفاع، والوزير مفوض ناجي غابة نائب السفير.

وتحدث السفير بسام راضي بكلمة محبة قال فيها انا علي المستوى الشخصي متابع قداستكم ولي الحظ أن أكون سفير لمصر في وقت زيارة قداستكم لإيطاليا، وكان لي الشرف أن أزور قداستكم في لقاءات عديدة خلال زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية الجديدة في كل عيد ميلاد مجيد. ونحن نلمس جميعًا في شخصكم المحبة والسلام، والحقيقة قداستكم واجهة مشرفة لمصر، والسفارة تشرفت بزيارة قداستكم.

ومن جانبه شكر قداسة البابا السفير، وقال: "نحن نعمل معًا من أجل الجمهورية الجديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والحقيقة الرئيس يحاول أن ينمو بالمجتمع المصري ويذكر أن الرئيس قام بمعركتين الأولى ضد الإرهاب، الإرهاب الذي أثر علي مصر ودول كثيرة وانتهت هذه المعركة.

أما المعركة الثانية فكانت من أجل التنمية من خلال مشروعات جديدة من ضمنها العاصمة الإدارية الجديدة، التي بدأت بداية روحية من خلال بناء أكبر مسجد وأكبر كاتدرائية.

ووجه كلامه إلى الحضور قائلًا: "فمصر يا أحبائي قلب العالم وهي سبب استقرار منطقة الشرق كما أن إيطاليا أيضًا مفتاح أوروبا".

واختتم: "أشكركم على محبتكم وعلى هذه الضيافة الكريمة ونفرح في كل مكان يكون فيه اسم مصر".