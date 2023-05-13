"الامتحان سهل".. ارتياح بين طلاب الإعدادية بدمياط بعد امتحان اللغة العربية

دمياط - هيثم مراد

رصد "اليوم السابع" آراء طلاب الشهادة الاعدادية داخل محافظة دمياط، عقب انتهاء امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وكذلك آراء أولياء الأمور حول أسئلة مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية اليوم.

"الامتحان سهل والأسئلة مباشرة"، أجمع طلاب الشهادة الاعدادية بدمياط على هذا الرأى عقب انتهاء اليوم الأول من امتحانات الشهادة الاعدادية، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب العادي وأنه لم يحتوى علي اسئلة غير مباشرة نهائيا.

أولياء الأمور أيضا أكدوا أن ردود أفعال أبنائهم جاءت إيجابية عقب الانتهاء من الامتحان، فقالت أحد أولياء الأمور:" النحو كان مصدر قلق بالنسبة لي ولكنه جاء مباشرا وسهلا، الطلاب أكدوا أن المادة كانت جيدة"

وعلى صعيد آخر تابع الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات الشهادة الاعدادية بالمحافظة، وذلك من خلال غرفة العمليات التى تم إعدادها داخل المديرية لمتابعة الموقف أولا بأول، كما تابع أيضا تسليم أوراق الأسئلة والتأكد من جاهزية كافة اللجان لاستقبال الطلاب.

وأشار وكيل تعليم دمياط، إلي أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب، موضحا ضرورة متابعة كافة اللجان على مستوى المحافظة بشكل دقيق من أجل الوقوف على أية طوارئ يتم رصدها والتعامل معها بشكل فوري.

ويؤدي 32140 طالب بدمياط، امتحانات الشهادة الاعدادية، داخل 164 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، في الفترة من اليوم السبت وحتي الخميس المقبل.