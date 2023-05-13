الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب جنين

كتب محمد جمال

أصيب شاب فلسطينى مساء اليوم /السبت/، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، على حاجز عسكرى جنوب غرب جنين، بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وصرحت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "الريحان" العسكرى قرب مستوطنة "شاكيد" المقامة على أراض قرية طورة، أطلقوا النار على شاب، لم تعرف بعد هويته، لدى مروره على الحاجز، وأصابوه بجروح، وتركوه ملقى على الأرض.

وأكدت شبكة سكاى نيوز نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الفلسطينى بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب جنين.