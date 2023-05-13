اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مايو 2023 11:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح المؤتمر الطلابى العاشر للبحوث والابتكارات بكلية علوم الإسكندرية

السبت، 13 مايو 2023 10:34 م
افتتاح المؤتمر الطلابى العاشر للبحوث والابتكارات بكلية علوم الإسكندرية المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والابتكارات بكلية العلوم
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والابتكارات اليوم السبت، لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا الثالث والمدارس، وتستمر فعالياته على مدار يومين بمبنى الكلية بالشاطبي.
 
حضر الافتتاح الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، والدكتور علاء عبدالباري- نائب رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري والعلوم والتكنولوجيا، والدكتور  محمد رشاد عبد الفتاح نائب مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية- للشئون العلمية والبحثية، والدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية - جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، و الدكتور محمد إسماعيل عبده إبراهيم مستشار رئيس الجامعة البريطانية بمصر.
 
كما حضر الدكتور علاء الدين رمضان مصطفى- نائب رئيس جامعة فاروس للتعليم والطلاب، والدكتور مختار إبراهيم يوسف- نائب رئيس جامعة فاروس للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد محرم-  نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، و محمد عادل- المدير التنفيذي للدوريات العلمية وتجربة العملاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والسادة ممثلي الشركات الصناعية بالإسكندرية، وعمداء ووكلاء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام، والمراكز الإستكشافية، والهيئات المشاركة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأبنائنا الطلاب من الجامعة والمدارس.
 
وأكدت عميد الكلية أن المؤتمر الطلابي لكلية العلوم حلقة الوصل بين التعليم قبل الجامعي متمثلا فى المدارس والمراكز الإستكشافية المشاركة فى المؤتمر وبين التعليم الجامعي بمرحلتيه البكالوريوس والدراسات العليا والذي يوفر البيئة العلمية المناسبة لإبراز مواهب الطلاب بمراحل التعليم المختلفة بمجالات الأبحاث والإبتكارات العلمية واكسابهم مهارات التعبير عن الذات وتنمية المواهب العملية لديهم.
 
   ألقى المحاضرة الإفتتاحية الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي بعنوان "النقلة النوعية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار فى مصر".
 
 ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية وهي: العلوم الصحية وقبل الاكلينيكية، العلوم الفيزيائية والكيميائية، علوم الحياة، العلوم والتكنولوجيا، التنمية المستدامة، بمشاركة الشركة القابضة لمياة الشرب بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي "معارض شركات".
 
    يذكر أن عدد المدارس المشاركة 15 مدرسة بالإضافة لإدارة الموهوبين والمراكز الإستكشافية، و 11 جامعة، عدد المشاركين الكلى بالأبحاث 218 مشارك، عدد المشروعات 146 مشروع.
 
 
 

الاسكندرية

اخبار المحافظات

جامعة الاسكندرية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

أدهم فوزي من جامعة الإسكندرية يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج لعام 2023

السبت، 13 مايو 2023 08:32 م

وزير الشباب والرياضة يناقش رسالة دكتوراه بجامعة الإسكندرية

السبت، 13 مايو 2023 07:06 م

انطلاق مؤتمر البحوث الطبية لأبحاث السرطان بجامعة الإسكندرية

السبت، 13 مايو 2023 06:22 م

تفاصيل شراكات علمية بين جامعة الإسكندرية وجامعات عالمية تسهم فى التنمية المجتمعية المُستدامة.. درجات علمية مزدوجة فى تخصصات طبية وهندسية لزيادة صقل طلابها وخريجيها وزيادة خبراتهم فى سوق العمل المصرى والعالمى

السبت، 13 مايو 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة