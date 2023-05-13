افتتاح المؤتمر الطلابى العاشر للبحوث والابتكارات بكلية علوم الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية ، المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والابتكارات اليوم السبت، لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا الثالث والمدارس، وتستمر فعالياته على مدار يومين بمبنى الكلية بالشاطبي.

حضر الافتتاح الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، والدكتور علاء عبدالباري- نائب رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري والعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد رشاد عبد الفتاح نائب مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية- للشئون العلمية والبحثية، والدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية - جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، و الدكتور محمد إسماعيل عبده إبراهيم مستشار رئيس الجامعة البريطانية بمصر.

كما حضر الدكتور علاء الدين رمضان مصطفى- نائب رئيس جامعة فاروس للتعليم والطلاب، والدكتور مختار إبراهيم يوسف- نائب رئيس جامعة فاروس للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد محرم- نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، و محمد عادل- المدير التنفيذي للدوريات العلمية وتجربة العملاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والسادة ممثلي الشركات الصناعية بالإسكندرية، وعمداء ووكلاء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام، والمراكز الإستكشافية، والهيئات المشاركة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأبنائنا الطلاب من الجامعة والمدارس.

وأكدت عميد الكلية أن المؤتمر الطلابي لكلية العلوم حلقة الوصل بين التعليم قبل الجامعي متمثلا فى المدارس والمراكز الإستكشافية المشاركة فى المؤتمر وبين التعليم الجامعي بمرحلتيه البكالوريوس والدراسات العليا والذي يوفر البيئة العلمية المناسبة لإبراز مواهب الطلاب بمراحل التعليم المختلفة بمجالات الأبحاث والإبتكارات العلمية واكسابهم مهارات التعبير عن الذات وتنمية المواهب العملية لديهم.

ألقى المحاضرة الإفتتاحية الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي بعنوان "النقلة النوعية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار فى مصر".

ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية وهي: العلوم الصحية وقبل الاكلينيكية، العلوم الفيزيائية والكيميائية، علوم الحياة، العلوم والتكنولوجيا، التنمية المستدامة، بمشاركة الشركة القابضة لمياة الشرب بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي "معارض شركات".

يذكر أن عدد المدارس المشاركة 15 مدرسة بالإضافة لإدارة الموهوبين والمراكز الإستكشافية، و 11 جامعة، عدد المشاركين الكلى بالأبحاث 218 مشارك، عدد المشروعات 146 مشروع.