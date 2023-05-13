اليوم السابع
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السبت، 13 مايو 2023 09:34 ص
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم "بلاطة" ووقوع اشتباكات عنيفة مع سكانه

السبت، 13 مايو 2023 09:31 ص
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم "بلاطة" ووقوع اشتباكات عنيفة مع سكانه قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مخيم "بلاطة" الواقع شرق محافظة نابلس، في شمال الضفة الغربية، وحاصرت أحد المنازل، فيما يبدو لتنفيذ عملية اعتقال أو اغتيال.
 
وقال شهود عيان "إن قوات خاصة "مستعربين" برفقة قوات الاحتلال حاصروا المنزل الكائن في حارة "الجماسين" وسط المخيم، واعتلى عدد من القناصة أسطح منازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة للغاية مع سكان المخيم"، وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل "المخيم"، فيما ينذر بوقوع مجزرة.
 
يأتي اقتحام المخيم ضمن سلسلة الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال باستمرار بحق المدن الفلسطينية، يتخللها استهداف للمواطنين، واعتقال العشرات، وهدم منازل، وتدمير منشآت.

الاحتلال الإسرائيلي

مخيم بلاطة

غزة

فلسطين

اسرائيل



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