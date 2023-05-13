اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مايو 2023 01:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص إثر حادث اصطدام ميكروباص برصيف طريق الفيوم

السبت، 13 مايو 2023 01:13 م
إصابة 8 أشخاص إثر حادث اصطدام ميكروباص برصيف طريق الفيوم حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سياره ميكروباص برصيف طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حادث مرورى

طريق الفيوم الصحراوى

اخبار الحوادث

امن الجيزة

حادث تصادم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة