إصابة 8 أشخاص إثر حادث اصطدام ميكروباص برصيف طريق الفيوم

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سياره ميكروباص برصيف طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.