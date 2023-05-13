اليوم السابع
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إصابة فتاة سقطت من الطابق الرابع في مدينة 6 أكتوبر

السبت، 13 مايو 2023 01:11 م
إصابة فتاة سقطت من الطابق الرابع في مدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيبت طالبة نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط فتاة من عقار في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين سقوط طالبة تبلغ من العمر 15 سنة، من الطابق الرابع، وتم نقلها إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لإسعافها، نتيجة إصابتها بكسور وجروح بأنحاء جسدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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