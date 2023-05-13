إصابة فتاة سقطت من الطابق الرابع في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيبت طالبة نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط فتاة من عقار في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين سقوط طالبة تبلغ من العمر 15 سنة، من الطابق الرابع، وتم نقلها إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لإسعافها، نتيجة إصابتها بكسور وجروح بأنحاء جسدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.