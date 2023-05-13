إصابة عاطل على يد عامل بسبب معاكسة الأول شقيقة الثانى فى شبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نشوب مشاجرة بين عامل وعاطل بسبب معاكسة الفتيات، حيث قام الأول بإطلاق الرصاص على الثانى، لقيام المجنى عليه بمعاكسة شقيقة الأول فى الشارع، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثانى شرطة شبرا الخيمة، يفيد ورود إشارة من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، بوصول أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب برش خرطوش بالوجه.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث، أشرف عليه مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن، وانتقل رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، وبسؤال المصاب اتهم أحد الأشخاص بإطلاق الرصاص عليه من فرد خرطوش كان بحوزته، فأحدث إصابته على إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيامه بمعاكسة "شقيقة المتهم".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.