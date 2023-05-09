سائق توك توك يفقد عينيه بسبب رش خرطوش خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة شاب بأنفجار بالقرنية مما تسبب فى فقد عيناه خلال مشاجرة تعدى فيها أهلية فتاة عليه بالأسلحة النارية "خرطوش"، بسبب أولوية المرور بالشارع بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، جرى نقل المصاب لمستشفى القصر العينى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفي ناصر التخصصي بمحافظة القليوبية، باستقبالها شاب يدعى "أحمد رياض"، مقيم دائرة القسم مصاب بانفجار القرنية بعينيه الإثنتين إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش بمشاجرة، وجرى نقله لمستشفى القصر العينى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء مرور الشاب والذى يعمل سائق توك توك بالشارع نشبت بينه وبين فتاة مشادة كلامية بسبب أولوية المرور بالشارع، وعقب ذلك استعانت الفتاة بأهليتها وقاموا بالتعدى علىه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية أفقدته عيناه.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري ملاحقة المتهمين وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصاب وسؤاله وملاحقة المتهمين حيث ضبط واحد وجاري ضبط إثنين آخرين.