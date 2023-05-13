إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصان بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين الأولي نقل كبيرة جرار1593 ط ص ب ومقطوره 4276 ط ص د مع سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى دائرة مركز ابوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المرور إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من محمد علي ابراهيم 25 عام مقيم ابوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية مصاب جرح قطعي بفروة الرأس مجهول الاسم حوالى 30 عام مصاب اشتباه نزيف بالبطن والصدر و اشتباه كسر بالضلوع و اشتباه نزيف داخلي علي المخ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بسرعة ازالة اثار الحادث وفتح الطريق للحركة المرورية.