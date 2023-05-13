أهم تفاصيل خطة وزارة الرى لتطوير قياس المياه

‎كتبت أسماء نصار

‎تعمل وزارة الموارد المائية و الرى حاليًا على تطوير ومتابعة عمليات قياس مناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف التى تُعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين على الترعة، لذا لابد من السعي الحثيث لتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم.

‎وفى التقرير التالى نتعرف على اهم الاجراءات التى سيتم تنفيذها لتطوير عمليات قياس تصرفات المياه:

‎1- إعداد حصر بالإحتياجات المطلوبة من الفنيين والمعدات وأجهزة القياس، وتحديث وصيانة الأجهزة الموجودة حالياً.

‎2- العمل على توفير التدريب اللازم للعاملين فى قياس التصرفات بالمجارى المائية.

‎3- الإستمرار في تحديث منظومة التليمترى القائمة ودراسة التوسع فيها لتغطية النسبة الأكبر من شبكة المجارى المائية

‎4- إعداد خطة متكاملة لمراجعة منحنيات التشغيل للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الرى وأفمام الترع لتدقيق التصرفات المارة.

‎5- قيام إدارة صيانة المجارى المائية بمراجعة حالة بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات.

‎6- إختيار إحدى المحافظات كمنطقة تجريبية لتنفيذ عملية تطوير لمنظومة توزيع المياه بها.