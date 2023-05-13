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أقباط إسنا يحتفلون بعيد استشهاد الأم دولاجى وأولادها الأربعة بالأقصر.. صور

السبت، 13 مايو 2023 10:38 م
أقباط إسنا يحتفلون بعيد استشهاد الأم دولاجى وأولادها الأربعة بالأقصر.. صور أقباط إسنا يحتفلون بعيد استشهاد الأم دولاجى وأولادها
الأقصر - أحمد مرعى

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احتفل أقباط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، بعشية عيد استشهاد الأم دولاجي وأولادها الأربعة، وذلك بكنيستها وسط مدينة إسنا،  بحضور الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وبحضور أباء كهنة الإيبارشية، ورهبان دير الانبا متاؤس الفاخوري، والشمامسة والشعب القبطي. 
 
وبدأ الاحتفال بتراس نيافة الأنبا يواقيم صلاة العشية، واشترك معه لفيف من الآباء الكهنة والرهبان، حيث تم تطييب الأنبوبة التى تحوى رفات الأم دولاجى وأولادها الأربعة، والطواف بالمقصورة الخشبية المرسوم عليها الأم دولاجى وأولادها الأربعة داخل الكنيسة، ويخللها تسبحة نصف الليل، وأعقب ذلك صلاة القداس الإلهي صباح الغد الأحد، لتذكار عيد أستشهادهم. 
 
يذكر أن الشهيدة الأم دولاجي وأولادها الأربعة، هم باكورة شهداء مدينة إسنا ويحتفل بعيدهم يوم 6 بشنس من كل عام، وكان مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث قام بتدشين الكنيسة بعد أعادة بنائها وتجديدها في 20 أكتوبر 2007.
 
وكان قد ترأس الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر، صلوات الجمعة العظيمة، وذلك بكاتدرائية القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بديره العامر بجبل أصفون بإسنا، وشارك نيافته في الصلوات مشاركة الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري، والأخوة طالبي الرهبنة والشمامسة والشعب القبطي. 
أقباط إسنا يحتفلون بعيد أستشهاد الأم دولاجى وأولادها (1)
أقباط إسنا يحتفلون بعيد أستشهاد الأم دولاجى وأولادها (1)

أقباط إسنا يحتفلون بعيد أستشهاد الأم دولاجى وأولادها (2)
أقباط إسنا يحتفلون بعيد أستشهاد الأم دولاجى وأولادها (2)

أقباط إسنا يحتفلون بعيد أستشهاد الأم دولاجى وأولادها (3)
أقباط إسنا يحتفلون بعيد أستشهاد الأم دولاجى وأولادها (3)

أقباط إسنا يحتفلون بعيد أستشهاد الأم دولاجى وأولادها (4)
أقباط إسنا يحتفلون بعيد أستشهاد الأم دولاجى وأولادها (4)

أقباط إسنا يحتفلون بعيد أستشهاد الأم دولاجى وأولادها (5)
أقباط إسنا يحتفلون بعيد أستشهاد الأم دولاجى وأولادها (5)

 


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