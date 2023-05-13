اليوم السابع
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أدهم فوزي من جامعة الإسكندرية يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج لعام 2023

السبت، 13 مايو 2023 08:32 م
أدهم فوزي من جامعة الإسكندرية يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج لعام 2023 أدهم فوزي من جامعة الإسكندرية يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج لعام 2023
الإسكندرية أسماء على بدر

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هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالب أدهم فوزى الطالب بكلية الآداب، لفوزه بالمركز الأول ولقب بطل أفريقيا للشطرنج فى بطولة إفريقيا المفتوحة رجال وسيدات لعام 2023  التى انطلقت بمصر في الفترة من 6 مايو حتى 13 الجاري بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من أربعة وعشرون (24) دولة أفريقية هي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا، ساحل العاج، كينيا، أوغندا، السنغال، جنوب أفريقيا، موزمبيق، زامبيا، السودان، الصومال، إريتريا، الجابون، تشاد، أنجولا، ليبيريا، موريشيوس، ناميبيا، أثيوبيا، الرأس الخضراء، فى رقم يعد الأكبر في تاريخ البطولة الأفريقية.
 
يذكر أن حصدت جامعة الإسكندرية ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعى الـ 50 للمصارعة حيث فازت ب3 ميدالية ذهبية، 2 ميدالية فضية، و2 ميدالية برونزية.
 
فى سياق اخر حقق طلاب جامعة الإسكندرية مراكز متقدمة في منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للكاراتيه والتى عقدت فى رحاب جامعة القاهرة، بمشاركة 324 طالب وطالبة من 34 جامعة ومعهد عالى، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 
 
وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز 14 طالبا وطالبة من جامعة الإسكندرية بمراكز متقدمة فى المسابقات الفردية والجماعية وذلك على النحو التالى فوز الطالب عمرو محمد عبد العليم بالمركز الثالث فى مسابقة الكاتا فردي (طلبة) فوزالطالبة دنيا يسري محمد بالمركز الثالث مكرر فى مسابقة الكاتا  فردي (طالبات) فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الثالث فى مسابقة الكاتا جماعي طلبة فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني فى مسابقة الكاتا جماعي طالبات.
 
طالب بكلية الآداب يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج
طالب بكلية الآداب يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج

 


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