أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله لدعم نقدى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، مُشددةً على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

إجراءات التحويل للجامعات المصرية للطلاب الدارسين فى السودان وروسيا وأوكرانيا بالتزامن مع بدء إجراءات قبول وتحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية للالتحاق بالجامعات المصرية والأهلية، أعد المركز الإعلامى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى رصد لاستفسارات الطلاب وأسئلتهم الخاصة بإجراءات التحويل، وجاء من ضمن الاسئلة:-

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