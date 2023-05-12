CIA تعين خبيرة لمنع الاعتداءات الجنسية فى ظل تزايد الشكاوى داخل الوكالة

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA عن تعيين خبيرة لمنع الاعتداءات الجنسية، إلى جانب عدد من الخطوات الجديدة الأخرى فى ظل مساعيها لمعالجة مع مزاعم سوء التعامل مع اتعامات الاعتداء وسوء السلوك الجنسى بين العاملين بها.

وعينت الوكالة تاليتا جاكسون، لقيادة مكتب منع الاعتداء الجنسى والاستجابة، وهى طبيبة نفسية أشرفت مؤخرا على برنامج مماثل فى البحرية الأمريكية.

وقال مدير CIA بيل برنز فى بيان إنه يسره انضمام د. جاكسون إلى فريقهم، وأنها ستستخدم خبرتها فى هذا المنصب الهام الجديد. وأشار برنز إلى أنه التقى بشكل شخصى مع عدد من الضابطات المتضررات للاستماع لمخاوفهن والاستفادة من خلفياتهن حول طريق تحسين الوكالة. كما أنه سمع هذه المخاوف بصوت أعلى وأعلى، موضحا أن تعيين جاكسون هو واحدة من عدة خطوات تم اتخاذها للتعامل مع هذه المخاوف.

وكان عدد من موظفات سى أى إيه قد كشفن فى السنوات الأخيرة عن سوء معالجة قضاياهن المتعلقة بتعرضن لاعتداءات جنسية أثناء العمل فى الوكالة. وذهبن إلى الكونجرس فى وقت سابق هذا العام ليقلن أن الوكالة أثنت نساء عن التقدم بشكاوى، وجعلت من الصعب على الضحايا الحديث إلى مسئولى إنفاذ القانون. ودفع هذا لجنة الاستخبارات بمجلس النواب إلى فتح تحقيق فى المزاعم، وفقا لبولتيكو. كما قام المفتش العام للسى أى أيه بالأمر نفسه بناء على طلب من لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ. ومنذ الشهر الماضى، اتصلت 10 من موظفات سى أى إيه ممن قلن إنهن ضحايا اعتداء جنسى بكيفين كارول، المحامى الذى يمثل أول امراة ذهبت إلى مجلس النواب.