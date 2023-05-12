وحدة مرور متنقلة لإنهاء الفحص والتراخيص بالضبعة اليوم

كتب -أحمد الزغبى

أعلنت محافظة مطروح، عن توفير وحدة متنقلة من إدارة مرور مطروح متواجد اليوم الجمعة حيث تقوم الوحدة المتنقلة، بإنهاء إجراءات الفحص والتراخيص، من صباح اليوم أمام مجلس مدينة الضبعة.

وأضافت محافظة مطروح إنه تيسيرا على المواطنين في إجراءات الفحص والتراخيص المرورية ،تنظم إدارة مرور مطروح وحدة متنقلة( فحص وتراخيص )، لاهالي مدينة الضبعة و ستتواجد الوحدة المتنقلة اليوم الجمعة ،امام مجلس مدينة الضبعة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحديث الخدمات الجماهيريةح وحرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمى بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية والتوسع فى مجال تقديم تلك الخدمات على مستوى الجمهورية، وفى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتى الداخلية والتخطيط لاستحداث مراكز تكنولوجيا متنقلة لتقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة والتى تشمل ضمن مكوناتها تجهيز سيارات للعمل بها كوحدات تراخيص متنقلة متميزة لتقديم خدمات (استخراج رخص التسيير – استخراج رخص القيادة – استخراج ملصق إلكترونى – فحص فنى إلى – مستلزمات مرورية).